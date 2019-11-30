دوري أبطال أفريقيا.. الترجي التونسي يهزم الرجاء البيضاوي 2-0 فى عقر داره.. فيديو



الترجي التونسي 3 نقاط .

شبيبة القبائل 3 نقاط .

فيتا كلوب 0 .

الرجاء البيضاوي 0 .

حقق فريق الترجي التونسي فوزا مهما علي الرجاء البيضاوي بهدفين دون رد فى عقر داره وسط جمهوره ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب محمد الخامس ، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.افتتح الترجي التونسي التهديف فى الدقيقة 8 عن طريق أنيس البدري بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.وأضاف ابراهيما واتارا الهدف الثاني لترجي التونسي فى الدقيقة 15 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.وبهذه النتيجة يتصدر الترجي التونسي المجموعة الرابعه برصيد 3 نقاط ، وتجمد فريق الرجاء البيضاوي فى المركز الرابع دون نقاط.