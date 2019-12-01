ممارسة الجنس أبرزها.. في اليوم العالمي للوقاية من الإيدز.. طرق غير متوقعة لحدوث العدوى

مازال فيروس الإيدز خطرًا يهدد حياة الملايين حول العالم كل عام، فيزهق أرواح الملايين من الأشخاص، ففى اليوم العالمى للإيدز الذى اعتاد العالم، الاحتفال به فى اليوم الأول من شهر ديسمبر 1988، لذلك كشفت منظمة الصحة العالمية عن طرق غير متوقعة للإصابة بعدوي الإيدز .









طرق غير متوقعة للإصابة بعدوى الإيدز :

يوجد فيروس الإيدز في بعض سوائل الجسم للأشخاص المتعايشين مع الفيروس، بما في ذلك ‏الدم والمني والسوائل المهبلية والسوائل الشرجية ولبن الأم،‏ ويمكن للفيروس أن ينتقل عن طريق ما يلي:‏





‏ممارسة الجنس بالدخول في المهبل أو الشرج دون حماية، وفي أحيان نادرة ‏ممارسة الجنس الفموي مع أحد الأشخاص المتعايشين مع الفيروس، وعمليات نقل الدم الملوث .





تبادل استخدام الإبر والمحاقن وسائر أدوات الحقن ومعدات الجراحة وسائر ‏الأدوات الحادة منها آلات الحلاقة .



