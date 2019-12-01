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في اليوم العالمي لـ مرض الإيدز.. 4 طرق للوقاية منه

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:23 ص
في اليوم العالمي
في اليوم العالمي لـ مرض الايدز.. 4 طرق للوقاية منه
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حياة عبد العزيز
يحتفل العالم في 1 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لمرض الايدز، ذلك المرض الذي يضعف من صحة الجهاز المناعي ويسبب مخاطر على صحة الانسان..، تعرف على طرق الوقاية من مرض الايدز وفقًا لموقع "boldsky".

طرق الوقاية من مرض الإيدز:

- عدم استخدام الأدوات الشخصية للآخرين مثل السواك، وفرشاة الأسنان، وشفرات وأدوات الحلاقة.

- الابتعاد عن رسم الوشم اليدوي واستبداله بالرسم بتقنية الليزر فهي آمنة ولا تسبّب انتقال المرض.

- تجنب إرضاع الطفل من ثدي المرأة المصابة بالإيدز، ففي هذه الحالة الحليب الطبيعي يكون ملوّثًا بالفيروس، فيجب استبداله بالحليب الصناعي.

- عدم استخدام الأدوات الطبية غير المعقمة.

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