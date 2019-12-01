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أخبار العالم

مقتل 9 أشخاص بينهم طفلان في تحطم طائرة جنوب الولايات المتحدة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:16 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
مقتل 9 أشخاص وأصيب 3 آخرين في تحطم طائرة في جنوبي ولاية داكوتا الجنوبية الأمريكية.

وبحسب قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال بيتر كنودسون من المجلس الوطني لسلامة النقل إن طائرة من طراز بيلاتوس بي سي -12 كانت على متنها 12 شخصًا عندما تحطمت بالقرب من تشامبرلين بعد وقت قصير من إقلاعها.

وأفادت القناة بإصابة 3 أشخاص، وأن من بين القتلى الطيار وطفلين.

ومذكور على موقع بيلاتوس أن الطائرة بي سي -12 سعتها تصل إلى 10 ركاب، ويطير بواسطة طيار واحد.

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