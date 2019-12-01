مقتل 9 أشخاص بينهم طفلان في تحطم طائرة جنوب الولايات المتحدة

مقتل 9 أشخاص وأصيب 3 آخرين في تحطم طائرة في جنوبي ولاية داكوتا الجنوبية الأمريكية.



وبحسب قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال بيتر كنودسون من المجلس الوطني لسلامة النقل إن طائرة من طراز بيلاتوس بي سي -12 كانت على متنها 12 شخصًا عندما تحطمت بالقرب من تشامبرلين بعد وقت قصير من إقلاعها.



وأفادت القناة بإصابة 3 أشخاص، وأن من بين القتلى الطيار وطفلين.



ومذكور على موقع بيلاتوس أن الطائرة بي سي -12 سعتها تصل إلى 10 ركاب، ويطير بواسطة طيار واحد.



