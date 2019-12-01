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أخبار البلد

القوى العاملة بالمنوفية: تعيين 2942 شخصا بينهم 45 من متحدي الإعاقة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:22 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
بلغ عدد المعينين بمديرية القوى العاملة بالمنوفية من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 2942 معينا، منهم 45 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، وذلك من 6762 شابا باحثا عن العمل، فضلا عن مراجعة 69 عقد عمل بالخارج، والحاق 28 صبي متدرج ببرنامج التدرج المهني، بالإضافة إلى إلحاق 150 مستفيدا ببرنامج التدريب التحويلي.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا بذلك من عفيفى محمد عفيفى مدير المديرية، أشار فيه إلى أن المديرية قامت بقياس مستوى مهارة 2000 عامل على المهن المختلفة، واستخراج نفس العدد من ترخيص مزاولة الحرفة، وتم التفتيش على 477 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وحررت محاضر مخالفات لـ 42 منشأة، فضلا عن التفتيش على 1498 منشأة لتنفيذ قانون العمل، أسفر عن تحرير 135 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون، بالإضافة إلي 22 حملة تفتيشية على 38 منشأة في مجال قانون وعلاقات العمل.

وقال إنه فى إطار متابعة الشكاوى فى مجال علاقات العمل، تم بحث 169 شكوى، حيث تم تسوية 26 شكوى وديا، وأحيلت 42 للقضاء، وحفظ 14 شكوى ومازالت 87 شكوى تحت البحث والدراسة.

وعقدت المديرية 5 ندوات توعية وتثقيف للعمال بالشركات والمنشآت فى مجالات الحوار الاجتماعي والإدمان وتعاطى المخدرات، والمفاوضة الجماعية، وقانون العمل، وعمالة الأطفال، والمرأة، وتنظيم الأسرة، وذوي الاحتياجات الخاصة، و3 ندوات توعية في مجالات السلامة والصحة المهنية للعمال بالشركات والمنشآت ضمن مبادرة "أعرف أحمى نفسك" التى أطلقتها الوزارة.

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