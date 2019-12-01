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اقتصاد

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 1-12-2019

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:42 ص
عملات اجنبية
عملات اجنبية
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علياء فوزى
شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الأحد 1-12 -2019 فى البنك المركزى المصرى استقرارا أمام الجنيه في مستهل التعاملات.

و فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاحد 1-12-2019، وأسعار العملات الأجنبية:


سعر الدولار والعملات الأجنبية:

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الأحد، شراء 16.06، وبيع 16.18جنيه.

سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم الأحد شراء 17.67وبيع 17.80جنيه بمستهل التعاملات.

سعر الجنيه الاسترليني​

أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، الأحد، فقد سجل شراء 20.73 وبيع 20.90 جنيه.

سعر الفرنك السويسرى​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاحد شراء 16.07 وبيع 16.20جنيه.

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الاحد ، فقد سجل شراء 14.66و بيع 14.78جنيه .

سعر اليوان الصينى

سجل اليوان الصينى اليوم ، الاحد ،شراء 2.28 و بيع 2.30 جنيه.
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