شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الأحد 1-12 -2019 فى البنك المركزى المصرى استقرارا أمام الجنيه في مستهل التعاملات.



و فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاحد 1-12-2019، وأسعار العملات الأجنبية:





سعر الدولار والعملات الأجنبية:



سعر الدولار الأمريكي



سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الأحد، شراء 16.06، وبيع 16.18جنيه.



سعر اليورو​



بينما سجل سعر اليورو​ اليوم الأحد شراء 17.67وبيع 17.80جنيه بمستهل التعاملات.



سعر الجنيه الاسترليني​



أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، الأحد، فقد سجل شراء 20.73 وبيع 20.90 جنيه.



سعر الفرنك السويسرى​



وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاحد شراء 16.07 وبيع 16.20جنيه.



سعر الـ 100 الين اليابانى



أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الاحد ، فقد سجل شراء 14.66و بيع 14.78جنيه .



سعر اليوان الصينى



سجل اليوان الصينى اليوم ، الاحد ،شراء 2.28 و بيع 2.30 جنيه.