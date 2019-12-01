شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الأحد 1-12 -2019 فى البنك المركزى المصرى استقرارا أمام الجنيه في مستهل التعاملات.
و فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاحد 1-12-2019، وأسعار العملات الأجنبية:
سعر الدولار والعملات الأجنبية:
سعر الدولار الأمريكي
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الأحد، شراء 16.06، وبيع 16.18جنيه.
سعر اليورو
بينما سجل سعر اليورو اليوم الأحد شراء 17.67وبيع 17.80جنيه بمستهل التعاملات.
سعر الجنيه الاسترليني
أما سعر الجنيه الاسترليني اليوم، الأحد، فقد سجل شراء 20.73 وبيع 20.90 جنيه.
سعر الفرنك السويسرى
وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاحد شراء 16.07 وبيع 16.20جنيه.
سعر الـ 100 الين اليابانى
أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الاحد ، فقد سجل شراء 14.66و بيع 14.78جنيه .
سعر اليوان الصينى
سجل اليوان الصينى اليوم ، الاحد ،شراء 2.28 و بيع 2.30 جنيه.
و فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاحد 1-12-2019، وأسعار العملات الأجنبية:
سعر الدولار والعملات الأجنبية:
سعر الدولار الأمريكي
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الأحد، شراء 16.06، وبيع 16.18جنيه.
سعر اليورو
بينما سجل سعر اليورو اليوم الأحد شراء 17.67وبيع 17.80جنيه بمستهل التعاملات.
سعر الجنيه الاسترليني
أما سعر الجنيه الاسترليني اليوم، الأحد، فقد سجل شراء 20.73 وبيع 20.90 جنيه.
سعر الفرنك السويسرى
وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاحد شراء 16.07 وبيع 16.20جنيه.
سعر الـ 100 الين اليابانى
أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الاحد ، فقد سجل شراء 14.66و بيع 14.78جنيه .
سعر اليوان الصينى
سجل اليوان الصينى اليوم ، الاحد ،شراء 2.28 و بيع 2.30 جنيه.