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اقتصاد

تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي.. تشكيل لجنة لحل مشكلات القطاع التعاوني في مصر

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:04 ص
الدكتور حسام رزق
الدكتور حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان
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آمنة عبدالعظيم تصوير ايهاب اشرف
قال الدكتور حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الهيئة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بتشكيل لجنة لحل مشكلات القطاع التعاوني في مصر.

وأضاف رزق في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثالث للتعاونيات، أن اللجنة تشكلت بالفعل بتكليف الرئيس وقامت بحل مشكلات العديد من الجمعيات العاملة بقطاع الإسكان التعاوني.

وتابع رئيس الهيئة، أنه تم تخصيص 2400 فدان لصالح مشروعات الإسكان التعاوني في 22 مدينة جديدة بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وذلك لتوفير وحدات سكنية متنوعة بكافة المدن الجديدة لأعضاء الجمعيات المختلفة.
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