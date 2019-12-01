تعرف على حقيقة تسريب أسئلة الاختبارات النفسية للمتقدمين لوظائف التعليم

أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه لا صحة نهائيا لما تم ترويجه خلال الساعات الماضية عبر جروب وهمي يتحدث باسم مسابقة التربية والتعليم 2020 ، بشأن تسريب أسئلة الاختبارات النفسية التي من المقرر أن يخضع لها المتقدمين غدا الاثنين.





وقال "عمر" في تصريح خاص لموقع صدى البلد : كل ما يقال بشأن تسريب هذه الأسئلة شائعات لا أساس لها من الصحة، ونحن حذرنا مرارًا وتكرارا من وجود صفحات و جروبات وهمية تتحدث كذبا باسمنا او باسم بوابة وظائف التربية والتعليم ، مؤكدًا أن من يعمل وراء هذه الصفحات والجروبات الوهمية "نصابين".





وأضاف نائب وزير التربية والتعليم: أن الاختبارات النفسية المقرر أن يخضع لها المتقدمون لـ وظائف التربية والتعليم الجديدة ، يديرها جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة، وبالتالي فلا يمكن بأي حال من الأحوال تسريبه على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه السهولة.













وأشار نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين إلى أن عدد المتقدمين إلكترونيًا إلى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم ، بلغ عددهم (418471) متقدما، منهم (415581) طلب توظيف.





وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أن نقطة الارتكاز للوزارة أصبحت "الحصة"، التي تم العمل بها بعد إنشاء قواعد البيانات، وأكد أنه تمت إعادة العمل بنظام التكليف وفقًا لضوابط محددة، التي يتم تنظيم العمل بها وفقًا للبوابة الإلكترونية للوظائف وبعد الحصول على المهارات التي يحتاجها نظام التعليم في مصر.





وكانت قد أعلنت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، أنه من المقرر أن تبدأ غدا الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2019 ، الاختبارات النفسية للدفعة الاولى من المتقدمين لوظائف التربية والتعليم ، والذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم.





وقالت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، إنه تم تحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية ، مشيرةً إلى أن هذه الاختبارات سوت تتم تحت إشراف جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة.



