بدء الاختبارات النفسية للدفعة الأولى من المتقدمين لوظائف التربية والتعليم.. الإثنين

وزير التعليم: حصلنا على موافقة مجلس الوزراء للتعاقد مع 120 ألف معلم.. وسنمنح شهادة الصلاحية للمعلمين بدءًا من العام المقبل.. وامتحانات يناير لطلاب أولى ثانوي ستكون ورقية