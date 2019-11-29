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تعليم

بدء الاختبارات النفسية للدفعة الأولى من المتقدمين لوظائف التربية والتعليم.. الإثنين

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:01 م
البوابة الالكترونية
البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلنت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، أنه قد تم البدء في مخاطبة المرحلة الأولى من المتقدمين الذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم.

وقالت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، إنه تم تحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية  والتي من المقرر أن تبدأ يوم الإثنين المقبل الموافق 02 ديسمبر 2019 تحت إشراف جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة.

وناشدت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم جميع المتقدمين برسالة نصها : برجاء متابعة بريدك الإلكتروني المسجل سابقا على البوابة لمعرفة موعد ومكان الاختبار النفسي.

وقال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين: إنه سيتم التعاقد خلال هذا الأسبوع مع (2356) متقدما بعد إجراء الكشف النفسي على المتقدمين بجهاز الطب النفسي للقوات المسلحة.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم: نعمل على الانتهاء من التعاقدات قبل نهاية ديسمبر مع 120 ألف متقدم على البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، وذلك بعد اجتياز هذا الكشف بجهاز الطب النفسي للقوات المسلحة.

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كما أشار الدكتور محمد عمر إلى أن عدد المتقدمين إلكترونيًا إلى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، بلغ عددهم (418471) متقدما، منهم (415581) طلب توظيف.

وأضاف قائلا : إن نقطة الارتكاز للوزارة أصبحت "الحصة"، التي تم العمل بها بعد إنشاء قواعد البيانات، وأكد أنه تم إعادة العمل بنظام التكليف وفقًا لضوابط محددة، التي يتم تنظيم العمل بها وفقًا للبوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، وبعد الحصول على المهارات التي يحتاجها نظام التعليم في مصر.
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