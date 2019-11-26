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تعليم

التعليم: كشف نفسي للمتقدمين لوظائفنا قبل التعاقد معهم

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:15 م
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم
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ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه تم حظر 70 متقدما من التعامل مع البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، لتجاوزهم على صفحات التواصل الاجتماعي.

وقال نائب وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن: أنه جار التعاقد مع 2356 متقدما بعد إجراء الكشف النفسى على المتقدمين.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أنه من سيتجاوز هذا الكشف سيكون على رأس العمل، كما أن هناك دفعة جديدة من المعلمين سيتم التعاقد معهم نهاية الشهر الجاري تستهدف 29 ألفا ودفعة أخرى فى ديسمبر قدرها 54 ألف معلم.

وأكد أن من يتم التعاقد معهم حاليا هم معلمى الفصل ورياض الأطفال واللغة الإنجليزية واللغة الإنجليزية، ومعظم كانوا متعاقدين سابقين فى المسابقة التى حدثت العام الماضى، مؤكدا أنه تم حظر قرابة 60 معلما من التعامل مع البوابة الإلكترونية للتوظيف.

وحذر نائب وزير التعليم جميع المتقدمين لوظائف التربية والتعليم عن التعامل مع جهات غير معروفة أو أشخاص للحصول على شهادات مهارية، موضحا أنه تم ضبط بعض المكتبات فى محافظات مختلفة تزور شهادات وإبلاغ حماية المستهلك عنها.
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