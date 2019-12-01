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حوادث

تأجيل قرار منع حسن نافعة من التصرف في أمواله لـ 5 ديسمبر

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:39 م
حسن نافعة - ارشيفية
حسن نافعة - ارشيفية
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أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل قرار المنع من التصرف على أموال د . حسن نافعة لجلسة 5 ديسمبر.

ويواجه حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، اتهامًا بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراض لها ونشر أخبار كاذبة.

صدر القرار برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.

كانت النيابة قررت حبس نافعة بعد إلقاء القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده.
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