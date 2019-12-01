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حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في فض اعتصام النهضة لـ 8 يناير

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:51 م
مطرقة- ارشيفية
مطرقة- ارشيفية
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أحمد مهدي
أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة" لجلسة 8 يناير لطلبات الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأحال النائب العام المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات اتهامهم بتدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو، والانضمام لجماعة إرهابية تهدف لتعطيل مؤسسات الدولة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
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