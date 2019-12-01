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توك شو

مها سليم: شبر ميه يناقش الأخطاء في قانون حضانة الأب.. فيديو

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:17 م
مسلسل شبر ميه
مسلسل شبر ميه
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قسم التوك شو
قالت المنتجة مها سليم إنه من الضروري الأخذ في الاعتبار أثناء تقديم أي عمل سينمائي أو درامي مراعاة أن هذا المنتج يشاهده فئات عمرية كثيرة وخاصة من الأطفال والمراهقين والشباب.

وتابعت المنتجة مها سليم، خلال حوار خاص في برنامج كل يوم، الذي يذاع على قناة ON E، أن يجب حذف والحد من المشاهد التي تحتوي على العنف والدماء والألفاظ البذيئة التي يمكن أن يتلقاها الجمهور بطريقة سلبية ومؤثرة على أخلاقياته وانعكاسها على المجتمع.

وأضافت المنتجة مها سليم، ليس هناك داع لعرض المشاهد التي بها ممثلون يتعاطون مخدرات أو يمارسون سلوكيات وأخلاقيات غير مقبولة في المجتمع وفي الأسرة، وما الهدف من بث هذه المشاهد وما تحمله من رسائل سلبية.

وأشارت إلى أن فيما يتعلق بمسلسل شبر ميه هو يناقش مشاكل الحضانة والقانون المتعلق بحضانة الأب وتسليط الضوء على خطأ القانون وتهميش دور الأب، وأن هذا لا يتعارض مع المجتمع ولم يوجه له أي انتقادات.

وأكدت أن ليس بالضروري أن الحضانة تكون الأم أو الجدة من جهة الأم، مع وجود نماذج غير مسئولة بينهم ويكون الأب أكثر مسؤولية عنها.

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