وزير الخارجية اليوناني يغادر القاهرة عقب لقاء سامح شكري

غادر مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم، الأحد، وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، عقب زيارة للبلاد التقى خلالها السفير سامح شكري، وزير الخارجية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية بين البلدين، لبحث الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في شتى مجالات التعاون بين مصر واليونان.



وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم إنهاء إجراءات سفر وزير الخارجية اليوناني عبر الصالة الحكومية بالمطار، حيث غادر على متن طائرة خاصّة.



وأكدت الخارجية اليونانية فى بيان صحفي، أن القمة التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة ستركز على التطورات في شرق البحر المتوسط في ضوء التوقيع الأخير على مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق.



وكان سامح شكري أجرى اتصالا هاتفيا أمس الأول مع وزيري خارجية اليونان وقبرص للتشاور حول المذكرة، واتفق الوزراء الثلاثة على عدم وجود أي أثر قانوني لها وعدم الاعتداد بها لكونها تتعدى صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي وفقا لاتفاق الصخيرات، فضلا عن أنها لن تؤثر على حقوق الدول الشاطئية للبحر المتوسط.