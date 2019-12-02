خذ بنصيحة مدير تويتر وتجنب استخدام جوجل.. تعرف على أفضل 4 محركات بحث

ذكرت صحيفة الإندبندت "The Independent" أن محرك البحث الأشهر في العالم جوجل يقوم بجمع وإعطاء بيانات مستخدميه من عمليات البحث مما يعنى أن بيانات المستخدمين تذهب للمعلنين وبالتالى فإن المستخدمين يتعرضون لإعلانات مستهدفة أو نتائج بحث مخصصة.



وبسبب تعرض الملايين حول العالم لاختراق الخصوصية وتزايد الشبهات حول جوجل باختراق بيانات وحسابات مستخدميه يتجه البعض إلى استخدام محركات بحث أخرى.



وإليك أفضل 4 محركات بحث أخرى غير جوجل



DuckDuckGo

ويستخدم هذا المحرك المديرالتنفيذى لتويتر، جاك دوروسي، والذى يعتبره دوروسي أكثر أمانا ويحافظ على الخصوصوية، وهو محرك بحث يوفر مستوى إضافي من الخصوصية، ويشتمل على العديد من الميزات، مثل حظر الجهات الخارجية من إضافة الإعلانات، وزيادة التشفير على المواقع التي قمت بزيارتها.



وقال دوروسي عن المحرك إنه يحب أن يستخدم محركDuckDuckGo ، وإنه أصبح محرك البحث الرئيسي بالنسبة له منذ فترة الآن وهذا التطبيق أفضل كثيرا.



Ecosia

وبحسب موقع "واتس نيوز" يعتبر محرك بحث فريد يستخدم أرباحه في زراعة الأشجار، وتحتوي الصفحة الرئيسية به على عداد مباشر يوضح عدد الأشجار التي قام المستخدمون بزراعتها، والميزة الأهم به أن جميع عمليات البحث مشفرة ولا تباع للمعلنين.



Bing

وهذا المحرك ينافس جوجل، ويقدم نتائج بحث عالية الدقة، وعدد قليل من الإعلانات، ويمكنك تسجيل الدخول به بواسطة حساب مايكروسوفت.



Yahoo

وتعمل الصفحة الرئيسية لمحرك بحث Yahoo كمحور للأخبار والمواضيع المهمة والشائعة، بالإضافة إلى أنه يمكنك من إنشاء حساب على بريد "Yahoo Mail".

