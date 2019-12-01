ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بيراميدز يعيد الهيبة للكرة المصرية ويهزم بطل نيجيريا بثلاثية خارج الديار

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:01 م
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
Advertisements
عمرو الحلوانى
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزا مهما خارج الديار على حساب إينوجو رينجرز بطل نيجيريا بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما عصر اليوم فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية .

جاءت أهداف بيراميدز عن طريق محمد فاروق وعمر لعيونى وإسلام عيسي ، بينما جاء هدف رينجرز الوحيد عن طريق إبراهيم أولاويين.

قدم بيراميدز أداءا قويا طوال أوقات المباراة ونجح فى تحقيق عودة قوية فى اللقاء بعد أن كان متأخرا بهدف دون رد خلال الشوط الأول .

وبهذه النتيجة يرفع بيراميدز رصيده إلى 3 نقاط محتلا بها صدارة المجموعة الأولى منتظرا نتيجة مباراة اليوم بين المصري ونواذيبو الموريتانى .

وكان الاهلى والزمالك خسرا أول مبارياتهما بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا أمام النجم الساحلى ومازيمبي الكونغولى على الترتيب .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر قرعة دور المجموعات لـ الكونفيدرالية الأفريقية بمشاركة المصري وبيراميدز

رسميا.. الكاف يعلن إقامة نهائى الكونفيدرالية الأفريقية من مباراة واحدة

بيراميدز: نحن أقوى فريق في مصر.. وقرعة الكونفيدرالية متوازنة

وصول بعثة المصري البورسعيدي إلى نواكشوط

كأس الكونفدرالية.. بعثة بيراميدز تطير إلى نيجيريا استعدادا لمواجهة إينوجو رينجرز.. صور

بعثة بيراميدز تصلي الجمعة بفندق الإقامة في نيجيريا..صور

ترشيحاتنا

فرمان من الصحة والخارجية.. الكويت تمنع استقدام العمالة المنزلية من 27 دولة.. تفاصيل

أهم الأخبار| فحص فيديوهات جوهرة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك بــ الدوري.. حقن الـ أنتي آر أتش الموجودة بالسوق السوداء مغشوشة

نجم الزمالك يعلنها: كهربا أول صفقات الأهلي الشتوية

مصرع شخصين وإصابة آخرين في انهيار سور كنيسة أثرية بدير أبو فانا بالمنيا

في عيد ميلادها.. أجرأ تصريحات رانيا يوسف: نسيت ليلة زواجي من 3 رجال.. وأفتح الفستان مش عاجب أقفله مش عاجب

اقتصادية البرلمان: مزيد من الانخفاض فى أسعار اللحوم الفترة المقبلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة خلع الحجاب | 20 إطلالة لـ ميار الببلاوي بالطرحة

بعد تصدرها التريند .. شاهد | 20 صورة لـ روبي بملامحها الفرعونية المثيرة

بـ هاي كول رقبة.. هنادي مهنا تخطف الأنظار.. ومعجب لها: بحبك