بيراميدز يعيد الهيبة للكرة المصرية ويهزم بطل نيجيريا بثلاثية خارج الديار

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزا مهما خارج الديار على حساب إينوجو رينجرز بطل نيجيريا بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما عصر اليوم فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية .



جاءت أهداف بيراميدز عن طريق محمد فاروق وعمر لعيونى وإسلام عيسي ، بينما جاء هدف رينجرز الوحيد عن طريق إبراهيم أولاويين.



قدم بيراميدز أداءا قويا طوال أوقات المباراة ونجح فى تحقيق عودة قوية فى اللقاء بعد أن كان متأخرا بهدف دون رد خلال الشوط الأول .



وبهذه النتيجة يرفع بيراميدز رصيده إلى 3 نقاط محتلا بها صدارة المجموعة الأولى منتظرا نتيجة مباراة اليوم بين المصري ونواذيبو الموريتانى .



وكان الاهلى والزمالك خسرا أول مبارياتهما بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا أمام النجم الساحلى ومازيمبي الكونغولى على الترتيب .