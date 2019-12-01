الدوري الإيطالي.. ميلان يفوز 1 - 0 على بارما.. وإنتر يلاحق اليوفي بفوز على سبال

حقق فريق ميلان، فوزا قاتلا على حساب بارما بهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي.



وخطف ميلان هدف الفوز من توقيع مدافع ريال مدريد السابق ثيو هيرنانديز بالوقت القاتل في الدقيقة 88 من عمر المباراة.



وارتفع رصيد ميلان بهذا الفوز إلى النقطة 14 في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد بارما عند النقطة 18 في المركز الثامن.



ويعود آخر فوز حققه الروسونيري ضد سبال في 31 من شهر أكتوبر الماضي، وتعرض بعدها لهزيمتين أمام لاتسيو ويوفنتوس، قبل التعادل مع نابولي.



وشهدت مباريات الجولة ذاتها فوز إنتر ميلان على سبال بهدفين لهدف، ولاتسيو على أودينيزي بثلاثية نظيفة.



