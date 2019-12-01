نابولي يسقط من جديد أمام بولونيا بالدوري الإيطالي للمباراة السادسة على التوالي

سقط فريق نابولي بهدفين مقابل هدف أمام ضيفه بولونيا، على أرضية ملعب "سان باولو"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الإيطالي .



تقدم نابولي في الشوط الأول بهدف أحرزه الإسباني فرناندو يورينتى فى الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول.



قبل أن يرد بولونيا بهدفين فى الشوط الثانى عن طريق سكوف أولسن فى الدقيقة 58، و نيكولا سانسونى فى الدقيقة 80.



وتوقف رصيد نابولي عند 20 نقطة فى المركز السابع، بينما رفع بولونيا رصيده إلى 16 نقطة فى المركز الثانى عشر.



بينما يتصدر إنتر ميلان الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة.



حقق فريق ميلان فوزا قاتلا على حساب بارما بهدف، ضمن منافسات نفس الجولة من الدوري الإيطالي.



ويعود آخر فوز حققه الروسونيري ضد سبال في 31 من شهر أكتوبر الماضي، وتعرض بعدها لهزيمتين أمام لاتسيو ويوفنتوس، قبل التعادل مع نابولي.

