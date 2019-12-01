ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالي المنزلة بالدقهلية للمسئولين : نتمنى حياة آدمية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:32 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
يعانى بعض الأهالي الذين يقطنون خلف مستشفى المنزلة بمحافظة الدقهلية، من انعدام الخدمات، وعدم وجود صرف صحى بالمنطقة، التي تضم ما يقرب من ٢٥٠ أسرة، ما دفع الأهالي للحفر وعمل بيارات بطريقة عشوائية.

ويطالب الأهالي محافظ الدقهلية، بضرورة تدخله لحل مشكلتهم، مؤكدين أنهم يتمنون الحياة بطريقة آدمية، وتقديم خدمات لهم خاصة بعد توصيل الكهرباء لمنازلهم.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنقذونا.. ميدان أسماء الله الحسنى بـ أسيوط يتحول لموقف عشوائي

أهالى طلاب جامعة الأزهر يطالبون بإنشاء مطبات صناعية بطريق النصر تجنبا للحوادث

سكان شارع حسن المأمون بمدينة نصر يشتكون من فرز القمامة وسط المناطق السكنية .. صور

أهالي قرية دنديط بالدقهلية يشتكون اختلاط مياه الصرف بمياه الشرب

أحد سكان شارع فرج بالمنيب: مش عارفين نمشي.. فين الحي

أهالي عزبتي علي عبد الرحمن و الترعة الجديدة بالدقهلية يشكون غياب الخدمات.. صور

ترشيحاتنا

ننشر حركة الداخلية .. الجندي للقاهرة ومنصور للأمن ومرزوق للجيزة والعمدة للسياحة وفاروق لأسوان

موجز السوشيال ميديا | طارق حامد يفتح النار على الجميع | جوهرة تتصدر جوجل بعد الفيديو الإباحي

فريدة الشوباشي: تربينا على القيم ولا يوجد مانع للغناء والرقص..فيديو

عايز 20 مليون | مرتضى منصور يكشف سر تمرد طارق حامد على الزمالك

اخبار الزمالك اليوم.. مفيش قناة فضائية.. وإصابة ميتشو بالسرطان.. وطارق حامد يطلب 20 مليونا

نادي محمد صلاح.. رئيس المقاولون العرب يكشف حقيقة بيع عثماثون طنطا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة نفعلها عند صنع الكيكة تسبب التسمم المعوي

نجع حمادي الأشهر في الإنتاج.. عصارات العسل الأسود.. صناعة تاريخيه تبحث عن التطوير

من ورا الستار .. مريام فارس تبرز مجوهراتها وتثير فضول الجمهور