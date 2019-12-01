أهالي المنزلة بالدقهلية للمسئولين : نتمنى حياة آدمية





ويطالب الأهالي محافظ الدقهلية، بضرورة تدخله لحل مشكلتهم، مؤكدين أنهم يتمنون الحياة بطريقة آدمية، وتقديم خدمات لهم خاصة بعد توصيل الكهرباء لمنازلهم.



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



يعانى بعض الأهالي الذين يقطنون خلف مستشفى المنزلة بمحافظة الدقهلية، من انعدام الخدمات، وعدم وجود صرف صحى بالمنطقة، التي تضم ما يقرب من ٢٥٠ أسرة، ما دفع الأهالي للحفر وعمل بيارات بطريقة عشوائية.