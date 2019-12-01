بـ فستان أنيق .. سيرين عبد النور تتألق بإطلالة جريئة والجمهور: خفى علينا

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورا جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وساحرة.



وأطلت سيرين عبد النور بفستان طويل باللون النبيتى الفاتح، ومفتوح من الساق، ويتميز بتفصيلة الأوف شولدر من الأكتاف التى تبرز عن أنوثتها وأناقتها، وانتعلت حذاء أنيقا باللون الأحمر اللامع الذى يضيف لمسة ناعمة لإطلالتها.



واختارت سيرين عبد النور، مجموعة من الألماس كإكسسوارات تتميز بها إطلالتها عبارة عن عقد أنيق حول الرقبة، وقرط طويل مع خاتم أنيق لليد باللون الفضى اللامع.



- وتركت سيرين، شعرها الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون التى تبرز عن جمالها مع إضافة لمسة جريئة من أحمر الشفاه المفضل لديها باللون الأحمر الذى يبرز جمالها وأنوثتها.



وانهالت تعليقات الجمهور" خفى علينا جد كل إطلالة أحلى من التانية" "شنو ها الجمال".