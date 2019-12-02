تجنبها.. 6 أسباب غير متوقعة لخشونة الركبة

تعتبر خشونة الركبة من الأمراض الأكثر شيوعًا وتحدث نتيجة العديد من العوامل ولها الكثير من الأسباب، ويساعد علاج خشونة الركبة على القيام بالمهام والصعود والهبوط بكل سهولة.



وكشف موقع healthline، عن الأسباب التي تؤدي إلى إصابة الركبتين بالخشونة منها:الجلوس بطريقة خاطئة، الوقوف طويلًا، وعرض الساقين للتقوس، الوراثة، تورم الركبة، زيادة الوزن.



وتعد ممارسة الرياضة بشكل مستمر من الأمور المهمة لتجنب خشونة الركبة، والمشي لمدة 30 دقيقة من الأمور المهمة التي يجب على الإنسان اتباعها.



ويجب تجنب تناول اللحوم والبقوليات مثل الفول بكثرة مما يجعل حمض البوليك يزيد في الجسم ويؤدي إلى الإصابة بخشونة الركبة.



وعندما تضغطي على الركبة وتشعرين بآلام في المفصل يجب على الفور زيارة الطبيب، والتأكيد من عدم وجود تورمات أو أصوات لاحتكاك المفاصل.

