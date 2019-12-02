طول عمري نسخة منك.. إيمي طلعت زكريا تنشر صورا نادرة لوالدها من الطفولة

شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا متابعيها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورا لها ولوالدها الفنان الراحل من الطفولة.



وقارنت إيمي طلعت زكريا بين صورتها وصورة والدها لتأكيد درجة التشابه الكبير بينهما.



وعلقت ايمي طلعت زكريا على تشابه الصور مع والدها قائلة "طول عمرى نسخة منك وروح واحدة ربنا يرحمك يا نور حياتى الدعاء لأمواتنا جميعا.



كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا توفي منذ شهر بعد صراع طويل مع المرض، وتدهورت حالته، وتم نقله لأحد مستشفيات الدقى، ليتوفى هناك.



يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" الذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.