وزيرا المالية والتجارة والصناعة يوقعان اتفاقات تسوية المستحقات المتأخرة لـ 9 شركات مصدرة.. والحكومة تلتزم بسداد ٢٠٪ قبل نهاية الشهر و٢٠ ٪ خلال الربع الأول من العام المالى المقبل

وزيرا المالية والتجارة والصناعة يوقعان اتفاقات تسوية المستحقات المتأخرة لـ 9 شركات مصدرة

الحكومة ملتزمة بسداد ٢٠٪ قبل نهاية الشهر و٢٠ ٪ خلال الربع الأول من العام المالى المقبل

وزير المالية:

حريصون على تحفيز الاستثمار.. القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادي

تشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم وتعظيم القيمة المضافة فى منتجاتنا

وزير الصناعة: