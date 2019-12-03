كيفية المواظبة على الصلاة.. حل سريع من دار الإفتاء.. فيديو

كيفية المواظبة على الصلاة وعدم تركها



عوامل تساعد على الصلاة



كيف أواظب على الصلاة؟





عدم الخشوع في الصلاة هل يبطلها؟

قال الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن حديث النفس ولو طال في الصلاة لا يبطلها، وإن عروض الفكر للمصلي في أثنائها لا يؤثر في صحتها ولكنه مكروه.



وأوضح «عويضة» في تصريح له، أن الاستغفار عقب الصلاة يجزئ عن عدم خشوعنا أثناء أداء الفريضة، مؤكدًا أنه يجب علينا عدم إعادة الصلاة التي لم نخشع فيها، مستشهدًا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن إعادة الصلاة في يوم مرتين». أخرجه النسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.



كيف تصل إلى الخشوع فى الصلاة؟

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن الإنسان إذا لم يخشع في صلاته لا يشعر بحلاوة هذه الصلاة؛ فتصبح عادة بدلا من أن تكون عبادة.



وأضاف«جمعة» عبر صفحته الرسمية بـ« فيسبوك»، أن ترك العبادة يسُهل عندما نغفل، وعندما تشتد علينا الأمور؛ فننشغل في مرض الولد, وذهابهم إلى المدارس, ودخول المواسم.. إلخ.



وأشار إلى أن المشكلة هي قيام الإنسان بتحويل عبادته إلى مجرد عادة؛ موضحًا: "نريد أن نشعر بلذة العبادة, ولن نشعر بلذة الصلاة إلا بكثرة الذكر خارج الصلاة".



وأكد على أهمية ذكر الله كثيرًا خارج الصلاة، مستشهدًا بقوله تعالى: «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ».



وتابع عضو هيئة كبار العلماء أن النبي ﷺ علمنا ختم الصلاة بـ(33 سبحان الله، 33 الحمد لله، 33 الله أكبر، ونختم بـ"لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله").



واختتم: "فأكثروا من ذكر الله كثيرا خارج الصلاة لكي تصلوا إلى الخشوع في الصلاة، وحتى تصلوا إلي لذة الصلاة، فإذا دخلت هذه اللذة القلب لا يمكن أن نترك أو نغفل عن الصلاة بعد ذلك.

كيفية المواظبة على الصلاة .. الصلاة عماد الدين من هدمها فقد هدم الدين ولذلك يجب الحفاظ عليها بكل ما أوتي العبد من قوة فهي واجبة على المريض في أحلك حالات المرض، وكذلك الملتحم التحاما شديدا في المعركة وجبت عليه الصلاة فلا مفر من تأديتها.أهم شئ في الذي يتكاسل عن الصلاة ويؤخرها عن وقتها، هو الذهاب فورا للمسجد أو المكان المخصص للصلاة في مكان العمل فورا عند سماع الأذان، لأن الشيطان يوسوس للإنسان في هذا الوقت ويقول له: "سأذهب للصلاة بعد فعل هذا الأمر أو كتابة هذه الورقة أو تناول الطعام أو المشروب كذا". وعلى الإنسان المسلم في هذا الوقت ألا يجعل للشيطان مكانا عليه ويستعيذ بالله ويذهب إلى الصلاة.من بين العوامل التي تساعد على الانتظام في الصلاة، هي الرفقة الحسنة التي تساعدك على العبادة والقرب من الله. ثانيا المداومة على ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الأذكار تلين القلب وتجعله متعلقا بكل ما يحبه الله والنبي صلى الله عليه وسلم فستجد نفسك مقبلا على الطاعة وتاركا المعاصي.يجب على الإنسان أن يقاوم هوى نفسه وأن يكون لديه همة وعزم والاستعانة بالله تعالى، وأن يلجأ إلى الله جل شأنه داعيًا أن يهديه على إقامة الصلاة، فيجب عليه بمجرد سماعه للأذان أن يترك العمل ويذهب للصلاة، فإن انتظم على ذلك ستصبح الصلاة شيئا أساسيًا فى حياته.وعلى المسلم أن يدعى الله بأن يهديه ويشرح صدره ويستغفر الله كثيرًا ويستعيذ بالله كثيرًا ويتوضأ ويكثر من الصلاة على النبي.