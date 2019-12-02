ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عامل إيه يا حبيبي .. 3 ملايين مشاهدة لـ دويتو ابنة عامر منيب

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:36 م
مريم عامر منيب
مريم عامر منيب
Advertisements
شيري نبيل
حققت أغنية "عامل إيه يا حبيبي" التى طرحتها مريم عامر منيب ابنة الفنان الراحل عامر منيب، فى ذكرى وفاته، نجاحا كبيرا، أكثر من 3 ملايين مشاهدة .

والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع الموسيقي أحمد عادل، ومكساج هانى محروس، وإخراج خالد الشوربجي.

فكرة الأغنية عبارة عن حوار تخيلي بين الأب الراحل وابنته، إذ جمعت كلماتها مقطعا من صوت عامر منيب، يقول فيه: «عامل ايه في حياتك يا حبيبي طمني عليك دا انا ذكرياتك حب عمرك اللي مش ناسيك».

وتجيب عليه «مريم» في مقطع آخر، قائلة: «اطمن يا حبيبي عليا والله بخير .. أنا شايفاك دايما حواليا مش ناقص غير .. حضنك وشوية حنية وحشوني كتير».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ابنة عامر منيب تقدم أغنية في ذكرى وفاة والدها.. تفاصيل

فيديوجراف| ابنة عامر منيب تفجر مفاجاة في ذكرى وفاته

مريم عامر منيب تلفت الأنظار بصوتها فى دويتو غنائي مع الفنان الراحل

نشرة الفن.. نيللي كريم في المستشفى .. محمد رمضان يتسبب في اعتزال فنان.. تعليق زوجة احمد الفيشاوي على كلام حماتها

أكتر حاجة أثرت فيا.. رسالة مؤثرة من ابنة عامر منيب في ذكرى رحيله

بـ دويتو مع والدها .. مريم عامر منيب تتصدر يوتيوب بـ أولى أغنياتها

ترشيحاتنا

اكتشفي ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم يوميًا؟

السعودية تعلن وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود

بعد ظهورها بملامح صادمة .. شاهد 10 صور تكشف جمال رغدة

20 مليون جنيه وراء تهديد طارق حامد بالرحيل عن الزمالك

أسامة نبيه يكشف عن موقفه من قيادة الزمالك

الزمالك يحسم مصير ميتشو ويرد على فسخ حمدي النقاز تعاقده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7.4 مليار دولار حجم مبيعات الـ"Black Friday" عبر الإنترنت .. صور

ضربة شمس وتعذيب داخل مدرسة.. ولية أمر تتهم معلمة بالتنمر من تلميذة

على غلاف فوج.. تايلور سويفت تتألق بإطلالة كلاسيكية