عامل إيه يا حبيبي .. 3 ملايين مشاهدة لـ دويتو ابنة عامر منيب

حققت أغنية "عامل إيه يا حبيبي" التى طرحتها مريم عامر منيب ابنة الفنان الراحل عامر منيب، فى ذكرى وفاته، نجاحا كبيرا، أكثر من 3 ملايين مشاهدة .



والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع الموسيقي أحمد عادل، ومكساج هانى محروس، وإخراج خالد الشوربجي.



فكرة الأغنية عبارة عن حوار تخيلي بين الأب الراحل وابنته، إذ جمعت كلماتها مقطعا من صوت عامر منيب، يقول فيه: «عامل ايه في حياتك يا حبيبي طمني عليك دا انا ذكرياتك حب عمرك اللي مش ناسيك».



وتجيب عليه «مريم» في مقطع آخر، قائلة: «اطمن يا حبيبي عليا والله بخير .. أنا شايفاك دايما حواليا مش ناقص غير .. حضنك وشوية حنية وحشوني كتير».

