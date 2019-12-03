برلماني: مبادرة دعم قطاع الصناعة خطوة ممتازة تأخرت كثيرا

قال النائب رضوان الزياتى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن إعلان الحكومة والبنك المركزي عن مبادرة دعم قطاع الصناعة هى خطوة ممتازة ، ولكنها تأخرت كثيرا ، وكان يجب أن يتم الإعلان عنها منذ فترة طويلة.



كما أشار الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه المبادرة تعتبر خطوة مهمة جدا لدفع عجلة الصناعة، مؤكدا ان هذه المبادرة سرتكز على الصناعات المتوسطة والصغيرة والعمل على دعمها ، بعيدا عن الصناعات الثقيلة والتى تخضع لإستراتيجية الدولة.



كما أوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن هذه المبادرة تستهدف دعم رجال الأعمال من الشباب ، وذلك من خلال منحهم قروض ميسرة لمساعدتهم.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، استعدادًا للإعلان عن مبادرة لدعم قطاع الصناعة، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسئولي البنك المركزي.



وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش تفاصيل مبادرة دعم قطاع الصناعة التي تستعد الحكومة مع البنك المركزي للإعلان عنها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم اللازم والمساندة الكاملة لهذا القطاع.



وأوضح رئيس الوزراء أن هناك نحو 4500 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة تنفذها الدولة حاليًا يتم التنسيق مع البنك المركزي لدعم المستفيدين منها؛ بهدف انطلاق الصناعة في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة بوجه عام، تقع على أجندة اهتمامات الحكومة في هذه المرحلة، وقد خطونا بالفعل خطوات ملموسة في عدة ملفات، سواء بحل مشكلات المصدرين من خلال البدء في صرف المتأخرات المستحقة لهم، والاتفاق على برنامج واضح لتحفيز الصادرات، وكذا إطلاق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية، كما نعمل حاليًا على توفير تمويل مُيسر للصنّاع، مع إعطاء ميزات تفضيلية للصناعات التي نحتاج لها ، وتكون لها الأولوية في التمويل المتاح.



من جانبه، أوضح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن البنوك جاهزة تمامًا لتوفير أي أحجام من التمويل، وهناك سيولة متوافرة، كما تم الانتهاء من إعداد دراسة عن قطاع الصناعة، وتم إرسالها إلى وزير الصناعة؛ بهدف حصر كل الصناعات الموجودة، وكذا تقسيمها حسب حجم المنشآت.