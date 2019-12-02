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رياضة

رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور في زيارة تفقدية للزمالك.. صور

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:30 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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منتصر الرفاعي
قام الإماراتي خلف الحبتور رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور بزيارة لنادي الزمالك، حيث استقبله المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي واصطحبه والوفد المرافق له فى جولة داخل القلعة البيضاء؛ لتفقد منشآت النادي الرياضي حيث أبدى إعجابه الشديد بها وأشاد بالثورة الإنشائية التي تمت بالقلعة البيضاء.

ونشر مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لاستقبال الملياردير له في منزله.

وعلق: "الملياردير الإماراتي خلف الحبتور يستقبل المستشار مرتضى منصور والنائب أحمد مرتضى في منزله".

وأعلن مرتضى منصور منذ قليل إقالة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق عقب النتائج السيئة للفريق خلال الفترة الماضية.

يأتى ذلك بعد إعلان حمدي النقاز نجم الفريق عن فسخ تعاقده مع النادي لعدم حصوله على مستحقاته.
رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور في زيارة تفقدية للزمالك.. صور
رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور في زيارة تفقدية للزمالك.. صور
رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور في زيارة تفقدية للزمالك.. صور
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