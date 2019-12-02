حبس شخص بتهمة سب وقذف محمود الخطيب 3 أشهر

قضت محكمة جنح الإقتصادية برئاسة المستشار رامي منصور وعضوية المستشارين أحمد عبد القهار ومحمد يوسف، بحبس أحد الأشخاص يدعي "جهاد محمد ن ال" لمدة 3 أشهر مع الشغل والنفاذ وكفالة عشرة آلاف جنيه وتغريمه 15 ألف جنيه و10000 جنيه تعويضا، وألزمت المتهم بالمصروفات الجنائية ومقابل أتعاب المحاماة، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، والتعرض لسمعه أسرته وتناول أعضاء مجلس إدارة النادي بالسب والشتم بعبارات مسيئة.





وكان الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، أكد فى وقت سابق، أن الأهلي يسلك دائمًا الطرق الشرعية من أجل الحصول على حقوقه وبما يتناسب مع اسمه وقيمته وتاريخه على المستوى المحلي والقاري، وأنه يتمسك دائمًا بتفعيل القانون واللوائح، ولا يتدنى بأية حال إلى محاولات استدراجه إلى الإساءة والخروج عن النص واتباع الطرق التى تخرج عن حدود الأخلاق، نظرا لقيمة الأهلي واسمه وتاريخه وشعبيته على كافة المستويات.





وأشار إلى أن الأهلي ومجلس إدارته لن يتنازل عن حقوقه ويرفض المساس بها لكن من خلال القنوات الشرعية هكذا على مدار تاريخه.



