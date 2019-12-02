بـ جيب قصير.. نسرين طافش بإطلالة جريئة تبرز جمال أنوثتها

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وناعمة.



وظهرت نسرين طافش، بجيب قصيرة باللون الأسود والتى أعتمدت على تفصيلية الدرابة بها مما أبرزت عن جمالها ورشاقتها، ونسقت معها قميص باللون الأبيض وبأكمام طويلة مما أضاف لمسة أنيقة لأطلالتها، وأنتعلت حذاء مكشوف بكعب عالى باللون الأسود الذى يتناسب مع إطلالتها الناعمة.



وأختارت نسرين، أن تترك شعرها البنى القصير منسدلًا بين كتفيها مع ترك بعض الخصلات المتطايرة التى تبرز جمال ملامحها، وأعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية التى تبرز جمال عيونها مع أحمر شفاة باللون الأحمر النارى الذى أظهر جمال أنوثتها.



ولم تتكلف بأرتداء كثير من الأكسسوارات، وأكتفت نسرين بأرتداء مجموعة بسيطة من الأسوار باللون الفضى مع قرط أنيق لأكمال إطلالتها.



وعلقت نسرين على الصورة قائلة: "الناس يتخذون طرق مختلفة للوصول للوعي و التنوير .. اذا لم يسلكوا طريقك .. هذا لا يعني انهم قد ضللو 💫"

