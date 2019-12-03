احذر.. أطعمة يجب على المصابين بالتهاب البنكرياس تجنبها

يعانى العديد من الأشخاص من التهاب البنكرياس فيكون من الصعب على الجسم أن يحلل الدهون لكى يحصل على التغذية الكافية، ولذلك يجب أن يبتعدوا مرضى البنكرياس من هذه الأطعمة على الفور لتجنب تدهور الحالة والتى قدم بعضها موقع "boldsky" وهى:-





أهم الأطعمة التى يجب على مرضى ألتهاب البنكرياس تجنبها هى:-

- اللحم الأحمر

- الأطعمة المقلية

- المايونيز

- الزبدة والسمن

- منتجات الألبان كاملة الدسم

- المعجنات والحلويات التى تحتوى على نسبة عالية من السكر

- المشروبات الغازية





اهم النصائح التى تساعدك فى علاج البنكرياس وهى:-

تناول ست وجبات صغيرة يوميًا لأنها تعمل بشكل أفضل في الشفاء من التهاب البنكرياس، وحاول أن تستهلك الأطعمة الغنية بالألياف تناول الأطعمة الغنية بالثلاثي الغليسيريدات متوسطة السلسلة لأن هذه الدهون لا تتطلب هضم إنزيمات البنكرياس وتمتصها بسهولة.



