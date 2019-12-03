8000 جنيه لإنقاذ ندا من الحبس

توفي زوجها وأصبحت وحيدة تواجه الحياة بمفردها تدعى ندا طه عبد المحسن ، البالغة من العمر 54 عاما ، أرملة ، وتقيم في حى أرض اللواء بالجيزة ، وعن معاناتها تقول: توفي زوجى من سنوات، وكان عاملا أرزقى فتركنا أنا وأولادى دون دخل أو مصدر رزق نعيش منه، واضطررت للخدمة في البيوت لأنفق على أولادي، بعدها فكرت في عمل مشروع يساعدنا على الحياة، واقترضت مبلغ 8 آلاف جنيه، ووقعت إيصالات أمانة مقابله، بعدها لم أستطع تسديده بعدما تراكمت علينا الديون والإيجار، وأناشد أصحاب القلوب الرحيمة، من أهل الخير، تسديد الدين، لظروفي المعيشية القاسية، وحماية لي من دخولي السجن.



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