موجز السوشيال ميديا .. كهربا يوجه رسالة لـ يوسف أوباما.. وزينة: هو مش حضرتك نصاب

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصه بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.
طول عمرك قمر.. عبير صبرى تخطف الأنظار بـ إطلالة ساحرة.. شاهد
هو مش حضرتك نصاب؟.. زينة تشعل السوشيال ميديا.. اعرف السبب
رايا أبي راشد تتألق في أحدث ظهور ..شاهد
ابعد عن رقم 11 .. كهربا يوجه رسالة لـ يوسف أوباما | شاهد
بإطلالة هادئة .. إليسا تخطف الأنظار فى أحدث ظهور .. شاهد
مجدى نازل بوشنكى.. محمد عبدالرحمن ينشر صورة جديدة له.. والجماهير: منور يابوت
طول عمرك قمر.. عبير صبرى تخطف الأنظار بـ إطلالة ساحرة.. شاهد
هو مش حضرتك نصاب؟.. زينة تشعل السوشيال ميديا.. اعرف السبب
رايا أبي راشد تتألق في أحدث ظهور ..شاهد
ابعد عن رقم 11 .. كهربا يوجه رسالة لـ يوسف أوباما | شاهد
بإطلالة هادئة .. إليسا تخطف الأنظار فى أحدث ظهور .. شاهد
مجدى نازل بوشنكى.. محمد عبدالرحمن ينشر صورة جديدة له.. والجماهير: منور يابوت