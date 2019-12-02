ابعد عن رقم 11 .. كهربا يوجه رسالة لـ يوسف أوباما | شاهد

نشر محمود كهربا لاعب منتخب مصر، صورة له من خلال خاصية الاستوري مع يوسف أوباما يهنئه فيها بعيد ميلاده.



وكتب محمود كهربا: "كل سنة وانت طيب ياحبيبى وإن شاء الله تحقق كل اللى نفسك في السنين الجاية .. بس ابعد عن رقم ١١ علشان تقيل شويا 😂😂😂 ".



كان مسؤولو نادي الزمالك تقدموا بشكوى رسمية ضد كهربا في الاتحاد الدولي، بسبب رحيله المفاجئ عن النادي الأبيض إلى الدوري البرتغالي، حيث شدد مسؤولو الزمالك خلال شكواهم على استمرار مدة تعاقد اللاعب مع النادي حتى نهاية الموسم المقبل.



وشهدت الأيام الماضية أنباء عن إنهاء مسئولى النادي الأهلي الاتفاقات على جميع الأمور المتعلقة بالصفقة محمود عبد المنعم “كهربا” التى بات إعلانها مسألة وقت ليس أكثر بعد الحصول موافقة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر.



ويلعب كهربا حاليًا في أفيس البرتغالي مع وجود شرط جزائي في عقده ينص على دفع 450 ألف دولار للرحيل