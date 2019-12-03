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اقتصاد

القابضة للسياحة: الرئيس يفتتح فندق شتايجنبرجر في رأس البر عبر الفيديو كونفرانس اليوم

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:33 ص
فندق شتايجنبرجر برأس
فندق شتايجنبرجر برأس البر
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علياء فوزى
قال ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح فندق اللسان شتايجنبرجر في رأس البر، بدمياط، اليوم الثلاثاء، عن طريق الفيديو كونفرانس، وذلك في أثناء زيارته لمدينة الأثاث بدمياط وافتتاحه عدة مشروعات بالمحافظة.

وأوضحت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، في تصريحات صحفية، إن التكلفة الاستثمارية للفندق 360 مليون جنيها، وبطاقة فندقية 153 غرفة وجناحا.

وأشارت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إلى أن الشركة حصلت على أرض الفندق من محافظة دمياط بنظام حق الانتفاع لمدة 49 سنة.

وأكدت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن فندق شتايجنبرجر اللسان برأس البر، يعتبر أول فندق خمس نجوم متميز بعلامة تجارية فندقية عالمية في منطقة الدلتا.

ويشار إلى أن شركة شتايجنبرجر العالمية، تدير ما يقرب من 150 فندقا منتشرة حول العالم.
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