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منوعات

في الليالي الشتوية.. 5 خطوات للحصول على نوم عميق بدون أرق

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:29 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
يعاني الكثيرون من مشكلة الأرق وعدم القدرة على النوم بسهولة ويلجأون في كثير من الأحيان إلى تناول العقاقير المهدئة والمنومة للحصول على ليلة نوم هادئة، دون ان يتقطع النوم أو يذهب عنهم، ولكن مع الوقت تفقد تلك العقاقير قوة تأثيرها.

إذا كنت ممن يعانون من الأرق فجرب طرق تهيئة غرفة نومك كي تنعم بليلة نوم هادئة في فصل الشتاء.

تأتي في المقدمة درجة حرارة الغرفة، حيث تبلغ حرارة الجسم ذروتها أثناء النهار، ثم تبدأ في الانخفاض في المساء لتحضير الجسم للنوم ، مما يؤدي إلى بدء إنتاج الميلاتونين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

لذلك ينصح الخبراء أن تكون درجة حرارة غرفة النوم المثالية تتراوح بين 16 و 18 درجة مئوية، حيث يمكن للغرف الساخنة والباردة التأثير بشكل خطير على نومك، من المرجح أن تتسبب درجات الحرارة التي تزيد عن 24 درجة مئوية في الشعور بالقلق ، في حين أن غرفة التبريد التي تبلغ درجة حرارتها 12 درجة مئوية تقلل من درجة الحرارة الجسم فيصعب النوم.

يفضل أن ترتدي ملابس ليلية مثل البيجامات أو قميصًا كبيرًا لتدفئتك، ويكون مصنوعًا من الألياف الطبيعية مثل الصوف أو القطن أو الحرير سوف تحافظ على دفئك أكثر من المواد الاصطناعية.

ولليلة نوم هادئة أيضًا عليك أن تستخدم المفارش والطبقات الإضافية للتدفئة في السرير والتي يمكن إزالتها بسهولة في منتصف الليل، إذا شعرت بالحرارة العالية.

استمتع بحمام دافئ قبل الذهاب للنوم، فيساعدك في التدفئة إلى حد كبير واسترخاء الجسم، وأخيرًا حاول أن تمارس بعض التمارين الرياضية وستجعل الدورة الدموية تساعد في الحفاظ على دفء الجسم.
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