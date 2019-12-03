بحضور أمير كرارة.. افتتاح معرض فكرتي في مركز الهناجر للفنون اليوم

يستضيف مركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، معرض "فكرتي" فى الفترة من ٣ إلى ٨ ديسمبر.



المعرض يقام في قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز.



ويفتتح الدكتور أسامة محمد علي، أستاذ الأشغال الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، المعرض في السابعة من مساء اليوم، الثلاثاء، بحضور الفنان أمير كرارة، والفنان التشكيلى سمير عبد الغني، والفنان التشكيلي سعيد بدوي، وكوكبة كبيرة من فنانى الفنون التشكيلية.



ويتضمن المعرض أعمال من الفنون التشكيلية للموهوبين من الأطفال والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب أفضل الأعمال لفناني الفنون اليدوية والتراثية مصنوعة بأيدٍ مصرية.