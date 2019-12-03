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فن

تريند الفن | غادة إبراهيم تفتح النار على فنانتين لفقتا لها تهمة الدعارة.. وفاة الإعلامية جيهان عفيفى إثر أزمة صحية

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:52 ص
صدى البلد
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قسم الفن
نشر قسم الفن بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، مجموعة كبيرة من الأخبار، حققت بعضها قراءات عالية، وحصدت اهتمام آلاف القرّاء، من أبرزها:

غادة إبراهيم تفتح النار على فنانتين لفقتا لها تهمة الدعارة
شنت الفنانة غادة إبراهيم هجوما شرسا على فنانتين تسببا فى تلفيق تهمة الدعارة التى سجنت بسببها، على حد قولها، أثناء رؤيتها لهما فى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والتى انتهت منذ أيام.

وفاة الإعلامية جيهان عفيفى إثر أزمة صحية
غيب الموت الإعلامية جيهان عفيفي بعد تعرضها لأزمة صحية نقلت على أثرها لأحد المستشفيات، واستمرت معاناتها لأكثر من أسبوعين حتى وافتها المنية اليوم.

في ذكرى ميلاد الراحلة مديحة يسري.. تعرف على عدد زيجاتها
تحل اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مديحة يسري، صاحبة لقب "سمراء النيل" والتي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1921، ورحلت في 30 مايو عام 2018 الماضي، عن عمر ناهز الـ97 عامًا، وامتعت جمهورها بعدد من الأعمال السينمائية التي تعد علامة في تاريخ السينما العربية والمصرية.

إليسا توبخ وتحرج معجبًا بها.. تفاصيل
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية إليسا، من أحدث حفل لها في كندا، ظهرت خلاله توبخ معجبًا لها، وتحرجه أمام الجمهور.
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