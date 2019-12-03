في ذكري ميلاد الراحلة مديحة يسري.. تعرف على عدد زيجاتها

تحل اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مديحة يسري صاحبة لقب "سمراء النيل" والتي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1921، ورحلت في 30 مايو عام 2018 الماضي، عن عمر يناهز الـ97 عامًا، وامتعت جمهورها بعدد من الأعمال السينمائية التي تعد علامة في تاريخ السينما العربية والمصرية.



وبرغم من امتاع مديحة يسري لجمهورها بالأعمال الفنية الإ أنها كانت تعاني فى حياتها الشخصية ولعل ابرز معاناتها وفاة ابنها الوحيد عمر كما آلمها كثيرا خيانة أزواجها لها.



تزوجت مديحة يسرى 4 مرات الأولى كانت من المطرب محمد امين وانتجت معه عددًا من الأفلام، ثم تزوجت من الفنان أحمد سالم ولكن هذه الزيجة لم تستمر طويلا، لتتزوج من النجم محمد فوزي التي قدمت معه مجموعة من الأفلام الناجحة وأنجبت منه ابنها الوحيد عمرو، الذي توفي في حادث سيارة، وعاشت باقى حياتها حزينة على فراقه وبعد أن انفصلت عن محمد فوزي تزوجت من الشيخ سلامة الراضي، وهي الزيجة الوحيدة التي كانت من خارج الوسط الفني.



وتعود قصة مديحة يسرى معه إلى أنها كانت تتردد مع شقيقتها وزوجها على منزله في المناسبات الدينية، وتوطدت علاقتها به، حتى فاجأها ذات مرة بطلب الزواج.



عاشت مديحة يسرى أكثر من ثلاث سنوات معه، وكان دومًا يناديها بـ"الهانم"، بينما حرصت خلال فترة زواجهما على التركيز في حياتها الزوجية ورعاية ابنها عمرو فوزي، لكن هذه السعادة لم يكتب لها الاستمرار طويلًا، بعدما علمت من إحدى صديقاتها بخبر عودة الشيخ سلامة إلى زوجته الأولى.



وكانت الراحلة مديحة يسري قد فجرت مفاجأة عندما كشفت عن أن أزواجها أقدموا على خيانتها، وأن ذلك هو سبب انفصالها عنهم، مشيرة إلى أن إيمانها بالله- سبحانه وتعالى- صبّرها على وفاة ابنها مبكرا، وتأميم كل أموالها الخاصة.



وقالت مديحة يسري: "لا أحب الرجال الذين تزوجتهم، لأنهم خانوني، ولم أفكر فيهم أبدا بعد الانفصال، خاصة بعدما اكتشفت حقيقتهم وضبطتهم متلبسين بالخيانة".



وأضافت مديحة يسري: "أزواجي طلبوا مني الانفصال في هدوء، لأنهم فشلوا في مواجهتي"، مشيرة إلى أن أزواجها كانوا يستغلون أسفارها الكثيرة لحضور المهرجانات في الخارج ويخططون لخيانتها".



وكانت مديحة يسرى تتمتع بالجمال فى كل مراحلها العمرية ولفتت ملامحها الشرقية أنظار الفنان الكبير يوسف وهبي، ليتيح لها فرصة كبيرة للعمل به بثلاثة أفلام دفعة واحدة، وهي "ابن الحداد"، "فنان عظيم"، "أولادى".