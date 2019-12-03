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اقتصاد

الإحصاء: ارتفاع نسبة حوادث الطرق لـ 17.9% خلال النصف الأول عام 2019

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:12 ص
المركزى للإحصاء
المركزى للإحصاء
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آية الجارحي
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم ،الثلاثاء، تقرير حوادث السيارات والقطارات خلال النصف الأول من عام 2019.

واظهر التقرير ،ارتفاع حـــوادث السيــــارات خلال النصف الاول من 2019 ،الى 5220 حادثة مقابـــل 4426 حـــــــادثة فى نفس الفتـــــرة عام 2018 بزيادة 17.9٪ نتـــج عنـها 1567 متوفى ، 6046 مصاب ، 8335 مركبة تالفة .

وتابع "ارتفع عدد المصابين فى الحوادث الى 6046 مصاب فى النصف الاول عام 2019 مقابل 5936 مصاب فى نفس الفترة عام 2018 بنسبة ارتفاع 1.9٪ ، ارتفــــع معــدل الحـــــــــوادث الى 870 ( حــادثة / شهــــر ) فى النصف الاول عـــــــــام 2019 مقابل 738 ( حادثة/ شهر) فى نفس الفترة عام 2018 .

وذكر التقرير ان معــدل خطورة الحـــوادث بلغ 1.5 ( متـــوفى او مصــاب / حــــادثـــة ) كمـا بلـــغ معــدل قســوة الحـــوادث، و 25.9( متوفى/ 100 مصاب ) فى النصف الاول لعام 2019 ، وشهد شهر ينــــــاير اكبــــر عــدد للحوادث حيث بلغ 968 حادثة بنسبة قدرها 18.5٪ ، يليه شهر مايو 917 حادثة بنسبة قدرها 17.6٪ من إجمالي الحوادث على مستوى الشهور فى النصف الاول عام 2019

وفيما يتعلق بحوادث الطرق اشار التقرير الى انخفاض حوادث القطارات الى 923 حادثة فى النصف الاول عام 2019 مقابل 1082 حادثة بنسبة انخفاض قدرها 14.7٪ فى نفس الفترة عام 2018.

وأوضح التقرير، أن عدد الحوادث فى الوجه البحرى ( الدلتا) بلغ 540 حادثة بنسبة قدرها 58.5٪ يليه الوجه القبلى 240 حادثة بنسبة 26٪ يليه المنطقة المركزية 143 حادثة بنسبة 15.5٪ من اجمالى الحوادث على مستوى المناطق.

وانخفض معــدل قســوة الحـــوادث ( متوفى / 100 مصاب ) الى 29.3 فى النصف الاول عـــــــــام 2019 مقابـــل 66 ( متوفى / 100 مصاب ) فى نفس الفترة عام 2018 ، بلغ معدل الوفيات 4.5 ( متوفى / شهر) ، كما بلغ معدل الإصابة 15.3 ( مصاب/ شهر) فى النصف الاول عام 2019.
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