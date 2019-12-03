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منوعات

نمر يسير لمدة 5 أشهر للبحث عن رفيقة أو فريسة.. صور

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:48 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
أقدم نمر على المشي لأطول مسافة ممكنة بالهند، بعد أن سار 807 أميال بحثًا عن فريسة أو رفيقة، حيث نجا من القتل على يدي الخنازير والجاموس البري خلال سيره عبر تلك المسافة الطويلة.

وكان النمر صاحب العامين ونصف العام غادر موطنه الأصلي في يونيو الماضي بعد أن وضع الناشطون له طوق للتعقب.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كان النمر، الذي يحمل الاسم C1، يعيش في ملاذ للحياة البرية بولاية ماهاراشترا الغربية، وتم تتبعه أثناء سفره إلى الموقع، بعد عبوره المزارع والطرق السريعة وحتى دولة مجاورة.

وبالرغم من سيره لمدة خمسة أشهر خلال رحلته الطويل لم يأذى أي إنسان سوى مرة واحدة، حيث قام بجرح شخص كان جزءا من مجموعة مستكشفين عن طريق الخطأ أثناء تجوله في مكان استراحته.

وفقا لـ"بي بي سي"، كان النمر واحدا من ثلاثة أشبال ذكور ولدوا في ملجأ تيبيشوار الذي يضم أيضا عشرة نمور أخرى في الولاية.
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