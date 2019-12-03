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حوادث

بحوزتهم قطع أثرية يونانية.. ضبط 3 أشخاص ينقبون عن الآثار بمنزلهم بسوهاج

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:26 م
المتهمين
المتهمين
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بسوهاج لقيامهم بأعمال الحفر بداخل مسكنهم بقصد التنقيب عن الآثار وبحوزتهم قطع أثرية ترجع للعصر اليونانى الرومانى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار (قسم شرطة السياحة بسوهاج) بالتنسيق مع فرع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص (عامل "له معلومات جنائية"- مُقيم بناحية الضياع بدائرة مركز شرطة المراغة) بالحفر خلسة بمسكنه بقصد التنقيب عن الآثار وحيازته بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار فيها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه وبرفقته نجليه ("سائق - عامل")، وبحوزتهم (2 وعاء من الجرانيت الأسود - 1 مطحن من الحجر الجيرى "ترجع للعصر اليونانى الرومانى") وعُثر بالمنزل على حفر (بعمق 2,5 متر تنتهى بسرداب وبنهايته 2 سرداب آخرين)، كما تبين وجود شواهد أثرية ثابتة أسفل الحفر عبارة عن "بقايا مبانى ترجع للعصر اليونانى الرومانى".

وبالتنسيق مع مفتشى أثار المنطقة أفادوا بوجود بداية كشف أثرى وأن القطع المضبوطة أثرية، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالقيام بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى القطع الآثرية، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين على أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
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