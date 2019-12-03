تفاصيل اجتماع حسام البدري وجهازه الفني

اجتمع الكابتن حسام البدري، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، بحضور الكابتن محمد بركات، مدير المنتخب، بجهازه الفني طارق مصطفي، وأحمد أيوب، وسيد معوض، وأيمن طاهر؛ للاتفاق والتنسيق على متابعة مباريات الدوري الممتاز في المرحلة المقبلة؛ للوقوف على أفضل العناصر المناسبة لاختيارات المنتخب في الارتباط الرسمي بأجندة مارس المقبل.





واستعرض الكابتن حسام البدري، أثناء الجلسة التي عُقدت بمقر اتحاد الكرة اليوم، الثلاثاء، خريطة العمل، والوقوف على أهم احتياجات المنتخب وتذليل كل الصعوبات.





وكان عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، اجتمع أمس بالكابتن حسام البدري لتذليل العقبات أمام استعدادات المنتخب في المرحلة المقبلة، والتأكيد على دعم وتوفير احتياجات الجهاز الفني في مشواره بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ وكذلك تصفيات أمم أفريقيا ٢٠٢١.





وشهد الاجتماع حضور الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد، والكابتن محمد بركات مدير المنتخب.



