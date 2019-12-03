ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أزمة نفسية.. انتحار شاب بـ حبة الغلال السامة في كفر الزيات

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:00 م
صدى البلد
Advertisements
احمد علي
شهدت قرية قليب ابيار بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم واقعة انتحار شاب في العقد الثاني من العمر بتناوله قرصا من حبوب تخزين الغلال السامة إثر مروره بأزمة نفسية.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي كفرالزيات العام.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مركز شرطة كفرالزيات، بوصول "محمد .م.ع" 18 سنة، مقيم بدائرة المركز، إلى مستشفى كفرالزيات العام، مصابا بحالة تسمم فسفوري، وتم تحويله لمركز السموم بمستشفى جامعة طنطا لإسعافه.

أوصى مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث لكشف غموض واقعة الرائد هادي سالم، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، تبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
Advertisements

ترشيحاتنا

مسئول سابق بالأهلي السعودي يكشف وجهة حمدي النقاز المحتملة بعد رحيله عن الزمالك

بالأسماء | إنبي يطلب ضم 4 لاعبين من الأهلي

دعاء كان النبي يحرص عليه بعد التسليم من الصلاة.. تعرف عليه

بعد زيارته لـ الزمالك | 7 معلومات لا تعرفها عن الملياردير الإماراتي خلف الحبتور

بطريقة غبية.. سرقة 10 كيلو ذهب من محل مجوهرات في السعودية

شوقي غريب يعلن قرب انضمام رمضان صبحي لـ أحد الأندية الأوروبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دفعت يده بعيدًا ونساها في السيارة.. 10 مواقف محرجة وغموض بين ترامب وزوجته

شاهد.. حصان في الدرجة الاقتصادية على متن طائرة وسط الركاب

15 قرارا ملكيا من قصر اليمامة.. الملك سلمان يفوض 3 وزراء لمهام حساسة.. السعودية تواجه جرائم الاتجار بالبشر