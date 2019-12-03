أزمة نفسية.. انتحار شاب بـ حبة الغلال السامة في كفر الزيات

شهدت قرية قليب ابيار بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم واقعة انتحار شاب في العقد الثاني من العمر بتناوله قرصا من حبوب تخزين الغلال السامة إثر مروره بأزمة نفسية.



تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي كفرالزيات العام.



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مركز شرطة كفرالزيات، بوصول "محمد .م.ع" 18 سنة، مقيم بدائرة المركز، إلى مستشفى كفرالزيات العام، مصابا بحالة تسمم فسفوري، وتم تحويله لمركز السموم بمستشفى جامعة طنطا لإسعافه.



أوصى مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث لكشف غموض واقعة الرائد هادي سالم، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، تبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.