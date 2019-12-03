بعد افتتاح مدينة الأثاث الجديدة.. «صناعة النواب» تكشف عن 4 منتجات ستصدر للخارج





قال سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن افتتاح مدينة الأثاث الجديدة بدمياط يعد خطوة ايجابية لفتح صناعات كبرى، مشيرًا إلى أن المدينة تنتج موديلات أثاث عديدة يمكن تصديرها للخارج.وأضاف سمير البطيخي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أبرز المنتجات التي يمكن تصديرها إلى الخارج، غرف النوم والأنتريهات والإكسسوارات الحديثة والمطابخ والسفر.. وغيرها من المنتجات التي تتميز بها مدينة الأثاث، التي ستحقق وفرًا في العملة الصعبة وزيادة في نسبة الصادرات.وأشار سمير البطيخي، إلى أن مصر في الماضي كانت تتميز بصناعة الأثاث والغزل والنسيج وغيرها من الصناعات، ولكن بعد دخول الصين وتركيا في دائرة التنافس أصبحت هناك ضرورة في تطوير المنتجات وبوجود مدينة جديدة للأثاث مصر قادرة لدخول الأسواق الخارجية مرة أخرى.وتابع سمير البطيخي "أن هناك 114 مدينة صناعية في 26 محافظة تم افتتاحها الفترة الماضية"، مؤكدًا ضرورة تسليط الضوء على تذليل العقبات أمام المستثمرين وحل مشاكل المصانع المتعثرة عبر تخفيض سعر الفائدة في البنوك وتخفيض أسعار الطاقة والصرف الصحي.كان ذلك بعد أن افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة دمياط، حيث افتتح مدينة دمياط للأثاث التي تعد إحدى أهم مدن الأثاث بالشرق الأوسط، إضافة إلى مشروع إسكان دار مصر والذى يضم 194 عمارة بمدينة دمياط الجديدة، وفندق اللسان أول فندق 5 نجوم بمنطقة الدلتا بمدينة رأس البر، ومحطة متعددة الأغراض فى ميناء دمياط، كما افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي محطة كهرباء غرب دمياط عبر تقنية الفيديو كونفراس، كما افتتح محطة محولات مدينة الأثاث.وحرص الرئيس السيسي على تفقد مدينة دمياط للأثاث والتقط الصور التذكارية مع العاملين بها.وقال الرئيس السيسى أثناء الافتتاح، إن الدولة جادة في تطوير ودعم الصناعة فى مصر، بتجهيز الأراضي الصناعية ومنح المصانع بترخيصها للمستثمرين، وهذا الأمر كلف الدولة مليارات، بما يحقق فرص عمل ويحرك الصناعة بشكل أكثر فعالية.ووجه الرئيس رسالة للمواطنين، "بقول كدا يا مصريين عشان دى بلدكم مش بتاعتى أنا بس.. مصر بتاعتنا كلنا وكلنا نخلى بالنا منها وعارفين ما يحدث فيها، ونفرح بذلك".وتابع قائلا:" يا جماعة مصر فيها 100 مليون وتنمو، وحجم الطلب للمساكن والفنادق ينمو.. وعندنا 14 مدينة سيتم افتتاح المرحلة الأولى منهم منتصف العام القادم.. وبالتالى هناك فرصة للعمل والإنتاج ليهم مكان فى السوق المصرى حتى لا يعتمد جزء منا على الأثاث من الخارج.. هنا مدينة الأثاث وهتعمل نقلة كبيرة فى المنتج الجميل الموجود الآن ليكون أكثر جمالا وأكثر إتقانا.. وأنا بحلم بمدينة الأثاث لتأخذها مكانها.. والناس تقول هنروح مصر عشان نجيب أثاث من مدينة الأثاث بمدينة دمياط".وأكد الرئيس السيسى، أن الدولة تتعامل مع ملفات لم يتم التعامل معها من 100 سنة، ومنها تطوير بحيرة المنزلة، التى سيتم الانتهاء من تطويرها بحلول 2021 ، متابعا "سيتم تطوير البحيرات فى جميع أنحاء الجمهورية حسب المواصفات العالمية، و"هنرجع كل بحيرات مصر زى الكتاب بتاع بحيرات العالم المتقدم ما بيقول مش زى ما كانت على أيامنا".