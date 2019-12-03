نجاح ورسوب تضاف درجاتها للمجموع.. مطالب برلمانية بشأن مادة التربية الرياضية

أيد الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن نظام الدراسة والتقييم لمادة التربية الرياضية بمرحلة التعليم الأساسي، باعتبارها مادة أساسية "مادة نجاح ورسوب".





وطالب محمود حسين، في تصريحات لـ"صدى البلد"، بإضافة درجات المادة إلى المجموع الكلي بمرحلة التعليم الأساسي، وأن يتم تطبيق القرار على المرحلة الثانوية أيضًا، وليس كما صدر القرار بألا تضاف درجاتها إلى المجموع الكلي، وذلك في الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.





وأكد وكيل لجنة الرياضة بمجلس النواب، أن إضافة درجات مادة التربية الرياضية إلى المجموع الكلى بمراحل التعليم الأساسى، يخلق مزيدًا من الوعى لدى النشء بأهمية الرياضة، مما يدفعه لتطبيقها عمليا على أرض الواقع، لافتا إلى أن العديد من الرياضيين المهمين برزت مواهبهم عبر الأنشطة الرياضية بالمدارس.





وتابع "يجب أن يكون لدى التعليم خطط مدروسة لدعم كافة الرياضات الجماعية والفردية وإمداد المدارس بالمعدات والأدوات اللازمة لهذا الأمر".





وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر قرارا وزاريا جديدا بشأن نظام الدراسة والتقييم لمادة التربية الرياضية بمرحلة التعليم الأساسي.





ونص هذا القرار على أن تعتبر مادة التربية الرياضية مادة أساسية (مادة نجاح و رسوب) ، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي وذلك بالصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الاعدادي بمرحلة التعليم الاساسي.





وأكد الوزير في قراره على أن يخصص لـ مادة التربية الرياضية فترة دراسية واحدة (حصتان أسبوعيا) ، ويتم تقييم الطالب عمليا قبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين على الأقل.





كما شدد القرار على أن يتم توزيع درجات مادة التربية الرياضية للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الاعدادي وفقا لما يلي : فترة واحدة مدتها 90 دقيقة بواقع حصتين ، وتخصص لها الدرجة الكبرة 40 مقسمة لـ 20 درجة في الفصل الدراسي الأول و20 درجة في الفصل الدراسي الثاني.