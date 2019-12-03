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منوعات

جريتا جوثنبرج تصل إلى مدريد بعد رحلة استمرت 3 أسابيع في المحيط

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:50 م
ناشطة المناخ جريتا
ناشطة المناخ جريتا جوثنبرج
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أماني إبراهيم
انتهت رحلة ناشطة المناخ المراهقة التي دامت لـ3 أسابيع، ووصلت إلى لشبونة بنجاح في رحلة بحرية عبر المحيط الأطلسي بدأت من الولايات المتحدة.

ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية فقد وصلت جريتا بنجاح للشبونة بالمدريد لحضور COP25، وكانت الرحلة على متن يخت عائلي.

وتعتزم الناشطة السويدية المراهقة الآن التوجه إلى إسبانيا حضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، وفضلت جريتا أن تكون رحلتها بحرية لكي لا تساهم في تلوث الهواء الناتج عن عوادم الطائرات.

وبدأت جريتا رحلتها على يخت طولها 15 مترا مع إحدى الأسر الأسترالية، ورافقها في هذه الرحلة والدها أيضا.

وحيا وزير البيئة التشيلي، كارولينا شميدت، دور ثونبرج في التحدث علنًا عن خطر المناخ، وقالت شميت في القمة التي عقدت في مدريد: "لقد تمكنت من التحرك وفتح القلوب لكثير من الشباب والكثير من الناس في جميع أنحاء العالم.. نحن بحاجة إلى تلك القوة الهائلة من أجل العمل المناخي".
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