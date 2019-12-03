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تنسيقية الأحزاب: مؤتمرات الشباب كونت لدينا فكرة التجمع الشبابي

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:56 م
أحمد صبري عضو تنسيقية
أحمد صبري عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
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هاني حسين
قال أحمد صبري عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مستقبل وطن، إن فكرة تنسيقية شباب الأحزاب مكونة من مجموعة من شباب السياسيين.

وأضاف أحمد صبري في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أنه كان من الضروري أن يكون لدينا منصة للنقاش والحوار في العديد من الملفات والقضايا.

وتابع أحمد صبري:" مؤتمرات الشباب كونت لدينا فكرة التجمع الشبابي وعلى مدار عام أجرينا مجموعة من الحوارات والنقاشات في مؤتمرات الشباب والجلسات الرئاسية وورش العمل".

وأكمل أحمد صبري:" طرحنا داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فكرة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بين مؤيد ومعارض".

ولفت أحمد صبري:" 5 من نواب المحافظين تم اختيارهم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسوف يكونوا نموذج للشباب السياسي الواعد الذي ينفذ أفكاره على أرض الواقع".
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