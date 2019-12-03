كأس مصر | وليد أزارو يعود للتهديف بـ صاروخية في شباك بني سويف

أحرز فريق النادي الأهلي الهدف الأول في شباك بني سويف، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة كأس مصر.



سجل وليد أزارو الهدف الأول في الدقيقة 67 من عمر المباراة عن طريق تسديدة صاروخية في مرمى بني سويف .



دخل الأهلي شوط المباراة الثاني تبديلين في صفوفه، حيث خرج وليد سليمان وحل مكانه جيرالدو، وخرج عمار حمدي وحل بدلًا منه أحمد فتحي.

