بالصور .. شاهد كيف شارك بنك مصر بالمعرض الدولي للاتصالات

شارك بنك مصر في فعاليات المعرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو آي سي تي 2019 في دورته الــ23 لهذا العام مشاركة فعالة وإيجابية، حيث دأب البنك منذ عدة سنوات على المشاركة في هذا الحدث الكبير الذي يحظى هذا العام بمشاركة أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية وشركات ناشئة، وأكثر من 94,000 زائر، وبحضور ممثلين عالميين من 37 دولة، وأكثر من 5000 مسئول إعلامي.
ظهر البنك هذا العام بشكل متميز من خلال تواجده بجناح كبير رقمي علي أحدث طراز، قدم من خلاله كافة المعلومات للزائرين عن خدمات ومنتجات البنك المختلفة مستعينًا بفريق عمل مدرب علي أعلي مستوي وذلك للترويج لمنتجات التجزئة المصرفية وغيرها من الخدمات المصرفية الرقمية ومنها؛ الانترنت والموبايل البنكي، محفظة بنك مصر BM Wallet، وقرض "اكسبرس". ويأتي ذلك تماشيًا مع التطور الحالي في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وإيمانًا من بنك مصر بالدور الرائد والفعال لهذا القطاع في تقدم ورخاء المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
ويحرص البنك على إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع من خلال عدة قنوات منها؛ انتشار شبكة فروعه والتي تصل إلى نحو 700 فرعًا منتشرة على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، بالإضافة إلى تواجده العالمي والإقليمي في الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، كوريا الجنوبية (سيول)، إيطاليا (ميلانو)، هذا ويستهدف البنك خلال الفترة القادمة التواجد في كينيا (نيروبي) هذا بالإضافة إلى بعض الدول الأفريقية الأخرى، وذلك بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم .
كما يمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى نحو 2700 آلة تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وغيرها من الخدمات، هذا كما يتيح البنك لعملائه إمكانية التواصل معه على مدار الساعة من خلال صفحات بنك مصر الرئيسية على وسائل التواصل الاجتماعي منها؛ الفيس بوك وتويتر وإنستجرام، إلخ. هذا وقد قام بنك مصر ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمة Chat Bot "المساعد الآلي" من خلال موقعه الإلكتروني وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة.
وتعد تلك الخدمة التفاعلية خطوة نحو المضي قدمًا في التحول الرقمي حيث يتمكن العملاء من إجراء حوار تفاعلي مع المساعد الآلي في كافة الأوقات دون انتظار؛ بما ينعكس على سرعة ومرونة خدمة العملاء للارتقاء بكفاءة وانسيابية الخدمة، كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] وكذلك الرسائل النصية القصيرة SMS على رقم 01019888000.
يذكر ان بنك مصر قام باتخاذ خطوات عدة لتطبيق استراتيجية للتحول الرقمي منها؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكي BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكي، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر "BM WALLET" التي تتيح للعملاء تحويل الأموال من محفظة بنك مصر لأي محفظة أخرى في مصر، السحب من والإيداع في المحفظة من خلال أكثر من 8000 ماكينة صراف آلي على مستوى الجمهورية ومن خلال أكثر من 90000 منفذ فوري، دفع فواتير المرافق العامة، دفع فواتير التليفون الأرضي والمحمول، شراء التذاكر، وشحن رصيد الهاتف المحمول والتبرعات وغيرها من الخدمات.
كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول. وكذلك قام البنك لأول مرة في مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فوريًا.
هذا ويسعى بنك مصر دائمًا الى تحديث وتطوير خدماته ومنتجاته بالإضافة الى خلق قنوات اتصال مبتكرة بما يتناسب مع احتياجات عملائه بهدف تقديم خدماته بصورة أكثر كفاءة منتهجا في ذلك أحدث الأساليب التكنولوجية.
ظهر البنك هذا العام بشكل متميز من خلال تواجده بجناح كبير رقمي علي أحدث طراز، قدم من خلاله كافة المعلومات للزائرين عن خدمات ومنتجات البنك المختلفة مستعينًا بفريق عمل مدرب علي أعلي مستوي وذلك للترويج لمنتجات التجزئة المصرفية وغيرها من الخدمات المصرفية الرقمية ومنها؛ الانترنت والموبايل البنكي، محفظة بنك مصر BM Wallet، وقرض "اكسبرس". ويأتي ذلك تماشيًا مع التطور الحالي في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وإيمانًا من بنك مصر بالدور الرائد والفعال لهذا القطاع في تقدم ورخاء المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
ويحرص البنك على إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع من خلال عدة قنوات منها؛ انتشار شبكة فروعه والتي تصل إلى نحو 700 فرعًا منتشرة على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، بالإضافة إلى تواجده العالمي والإقليمي في الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، كوريا الجنوبية (سيول)، إيطاليا (ميلانو)، هذا ويستهدف البنك خلال الفترة القادمة التواجد في كينيا (نيروبي) هذا بالإضافة إلى بعض الدول الأفريقية الأخرى، وذلك بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم .
كما يمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى نحو 2700 آلة تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وغيرها من الخدمات، هذا كما يتيح البنك لعملائه إمكانية التواصل معه على مدار الساعة من خلال صفحات بنك مصر الرئيسية على وسائل التواصل الاجتماعي منها؛ الفيس بوك وتويتر وإنستجرام، إلخ. هذا وقد قام بنك مصر ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمة Chat Bot "المساعد الآلي" من خلال موقعه الإلكتروني وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة.
وتعد تلك الخدمة التفاعلية خطوة نحو المضي قدمًا في التحول الرقمي حيث يتمكن العملاء من إجراء حوار تفاعلي مع المساعد الآلي في كافة الأوقات دون انتظار؛ بما ينعكس على سرعة ومرونة خدمة العملاء للارتقاء بكفاءة وانسيابية الخدمة، كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] وكذلك الرسائل النصية القصيرة SMS على رقم 01019888000.
يذكر ان بنك مصر قام باتخاذ خطوات عدة لتطبيق استراتيجية للتحول الرقمي منها؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكي BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكي، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر "BM WALLET" التي تتيح للعملاء تحويل الأموال من محفظة بنك مصر لأي محفظة أخرى في مصر، السحب من والإيداع في المحفظة من خلال أكثر من 8000 ماكينة صراف آلي على مستوى الجمهورية ومن خلال أكثر من 90000 منفذ فوري، دفع فواتير المرافق العامة، دفع فواتير التليفون الأرضي والمحمول، شراء التذاكر، وشحن رصيد الهاتف المحمول والتبرعات وغيرها من الخدمات.
كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول. وكذلك قام البنك لأول مرة في مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فوريًا.
هذا ويسعى بنك مصر دائمًا الى تحديث وتطوير خدماته ومنتجاته بالإضافة الى خلق قنوات اتصال مبتكرة بما يتناسب مع احتياجات عملائه بهدف تقديم خدماته بصورة أكثر كفاءة منتهجا في ذلك أحدث الأساليب التكنولوجية.