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فن

اخبار الفن.. أول ظهور لـ أمير كرارة بشخصية الشهيد أحمد المنسى.. شيرين رضا تهاجم مروجي كلمة عانس.. ممثلة شهيرة تتعرض للموت بسبب المكياج

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:45 م
اخبار الفن
اخبار الفن
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أحمد البهى
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.


انشغلت بوضع المكياج أثناء القيادة | ممثلة شهيرة تتعرض لـ حادث موت
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مقطع فيديو للممثلة الكويتية نورا محمد، عقب تعرضها لحادث مروري، وذلك بسبب انشغالها في وضع المكياج أثناء القيادة.


نبيلة عبيد: هكذا تعاملت مع العادة التي يكرهها يوسف شاهين في الأخر "فيديو"
قام موقع صدى البلد بجولة مصورة داخل منزل النجمة نبيلة عبيد بالدقي، وأجرى حوارا مطولا مع نجمة مصر الأولى، فتحت خلاله صندوق ذكرياتها الفنية والشخصية.
تتحدث نبيلة عبيد في اللقاء، عن مدى طاعتها للمخرج الذى تتعاون معه أثناء التصوير رغم أنها واحدة من أهم الفنانات على الساحة وقد كانت تحقق أعمالها نجاحا كبيرا على المستويين الفنى والتجارى.

أول ظهور لـ أمير كرارة بشخصية الشهيد أحمد المنسى
نشر الفنان أمير كرارة عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام " صورة له مناصفة مع الشهيد الراحل أحمد المنسى.

رد صادم | شيرين رضا: اللي اخترع كلمة عانس مفروض يتقتل
أبدت الفنانة شيرين رضا استياءها من استخدام كلمة عانس، وذلك من خلال فيديو لها أنتشر عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام " .


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